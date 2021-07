Esaú Reátegui, quien interpreta a la famosa “Uchulú” mostró por primera vez a su hermana menor, quien acaba de cumplir 15 años. El artista le dedicó un conmovedor mensaje a través de una historia de Instagram, donde mostró a la quinceañera junto a su mamá.

La adolescente aparece con un hermoso vestido color rosa y detalles dorados. Ella habría celebrado hace poco su fiesta de 15 años junto a su familia en Pucallpa.

“Hoy es un día muy especial para esta hermosa. Te amo, hermanita de mi corazón, feliz 15 añitos, ya eres una señorita. Siempre te voy a desear lo mejor del mundo, y aquí siempre me tendrás para darte todo mi apoyo y amor”, escribió ‘La Uchulú' en su cuenta oficial de Instagram.

Como se sabe, Esaú tiene 10 hermanos y él es el octavo. Desde pequeño, Esaú ha trabajado vendiendo abarrotes, pollo, pescado, aguaje y otras tantas cosas. A pesar de su ardua labor desde niño y en beneficio de su familia, muchas veces él y sus hermanos no tenían qué comer.

“Con decirte que mi mamá compraba un tarrito de leche de un sol treinta o sol cincuenta y lo preparaba en una jarra grande de agua, Prácticamente tomábamos agua con pan”, contó a Trome, hace algunos meses.

La historia de la Uchulú: quién es

El nombre real de “La Uchulu” es Esaú Reategui Wong y ganó gran popularidad gracias a la coreografía que realizó para la canción “No sé”, de la agrupación musical Explosión de Iquitos.

Precisamente, a inicios de abril de 2021, La Uchulú fue protagonista de una polémica situación cuando se viralizaron imágenes de una presunta fiesta COVID-19 en la que aparecía bailando. “Yo no me justifico de nada, soy responsable de mis acciones y en su momento pedí disculpas a todas las personas. Me pidieron participar en el videoclip de la canción ‘No sé’ de Explosión de Iquitos, la cual bailé en un TikTok. Como todo fan, estaba muy emocionado de que me den esa oportunidad”, declaró en aquella oprtunidad.

El tiktoker de 20 años creó a La Uchulú, debido a que atravesaba una depresión durante la pandemia del coronavirus. Actualmente, en su canal de YouTube tiene casi 380 mil suscriptores.

