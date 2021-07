La salsera Yahaira Plasencia recordó el fin de su relación con Jefferson Farfán durante la entrevista que le realizó Magaly Medina en el programa “Magaly TV La firme”.

“(Terminanos) desde que llegamos de Rusia, literal”, reveló Yahaira Plasencia. “Fue, me dejó en mi casa con las maletas, nos sentamos a comer un pollito a la brasa y se fue”, recordó la salsera.

Según Yahaira Plasencia, no viajó a Rusia para quedarse, pero se vio obligada a permanecer allá por la pandemia.

Yahaira Plasencia aseguró que no incomodó a Jefferson Farfán en Rusia: “No, cómo va a ser incómoda, pero sí me agarró la pandemia allá y no había cómo regresarnos”.

“Nunca he hablado de él, no pienso hablar de él, de verdad no quiero hacerlo porque estoy en otras, en realidad, pero ya es un tema que pasó, yo no tengo un mal concepto de él, yo siempre le voy a desear todo lo mejor, se dio lo que pasó en Rusia, vinimos, no se dio para más, cada uno por su lado y chau, fin”, agregó.

La cantante aseguró que terminaron porque tenían “caminos distintos”: “Yo definitivamente iba por esto, por mi carrera”.

Fuente: ATV

VIDEO RECOMENDADO

Así fue la tercera presentación de Jossmery Toledo en “Reinas del show”

Jossmery Toledo se presenta al jurado bailando al ritmo de Jennifer López con su tema ‘el anillo’ en el concurso de interpretación de “Reinas del show”. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR