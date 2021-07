En los últimos minutos de la entrevista que Magaly Medina le realizó a Yahaira Plasencia en el programa “Magaly TV La firme”, este miércoles 14 de julio, la periodista lanzó un fuerte comentario contra la salsera.

“Yahaira, ahora vas a cantar pero sin playback”, le pidió Magaly Medina a Yahaira Plasencia.

La ‘reina del totó' intentó hacer una broma sobre el matrimonio de la periodista: “Te voy a cantar a ti, Magaly. Y para todas las parejas que terminan y vuelven. ¡Ay, sí, ella volvió! Bueno, yo no tomo el café dos veces, pero está bien, tres veces”.

“Discúlpame, ese es mi marido, con el que me casé”, aclaró Magaly Medina.

“¡Pero no te piques, pues! Ráscate para que no te pique”, expresó la cantante.

Magaly Medina no se quedó callada y lanzó una indirecta relacionada con la supuesta infidelidad de Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán: “Te estoy respondiendo, además yo no le puse los cachos a mi marido”.

“Uy, se picó”, respondió Yahaira Plasencia.

Entre risas, Magaly Medina defendió su matrimonio: “No me tomó el café dos veces, el café de mi marido me lo tomo varias veces. Más bien el chocolatito no se quiso tomar el café dos veces”.

