La cantante Yahaira Plasencia se presentó en el set de “Magaly TV La firme” este miércoles 14 de julio. Durante la entrevista, la ‘reina del totó' reaccionó a la amistad que Jefferson Farfán tiene con su expareja Melissa Klug.

“Antes, claro, Melissa misma lo ha dicho, que eras tú...”, dijo Magaly Medina. La cantante no la dejó terminar y respondió “la mala, la pecadora”.

“No sé, tú lo has dicho, yo no estoy calificándote, allá tú que te llamas a ti misma la pecadora, pero mientras estaba contigo él tenía una pésima relación con Melissa y estaba alejado de sus hijos”, fue el contundente comentario de Magaly Medina.

Por su parte, Yahaira Plasencia aseguró que el hecho de que Jefferson Farfán estuvo alejado de sus hijos no tiene que ver con ella: “Su tema, yo no sé de eso, ahí sí yo no te puedo decir porque yo no sé de eso”.

“Chévere, que les vaya súper bien”, afirmó sobre la buena relación que la ‘foquita’ tiene con Melissa Klug.

Sobre la posibilidad de tener una amistad con Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia respondió: “Nunca digo nunca pero yo creo que no, cada uno está por su lado”.

