La periodista Magaly Medina recibió a la cantante Yahaira Plasencia en el programa “Magaly TV La firme” este miércoles 14 de julio.

Al inicio de la entrevista, Yahaira Plasencia habló sobre las imágenes que el programa lanzó el martes donde aparece con un hombre en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Según la cantante, se llama Carlitos.

“Es un amigo, sí, estoy soltera. Que yo sepa no tengo hijos, no estoy casada, no tengo por qué brindarle explicaciones a nadie, soy soltera y ya, es un amigo, ni siquiera estoy con él ni nada, no tengo pareja, estoy soltera, estoy conociendo”, explicó Yahaira Plasencia.

La cantante aseguró que está ”viviendo” su soltería. “Qué moderna te has vuelto (...) Miami te ha hecho bien”, comentó Magaly Medina.

“Bastante (moderna)”, admitió Yahaira Plasencia. “Ese sí (la agarra con confianza) y porque yo quiero que lo haga”, agregó.

Fuente: ATV

