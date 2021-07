Yahaira Plasencia se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y protagonizó una acalorada discusión con Magaly Medina en varios momentos de su conversación.

Uno de los episodios más comentados se dio cuando Medina le pidió a Plasencia de que cante en vivo en su programa. La intérprete de “Cobarde” respondió en doble sentido y se refirió a la reciente reconciliación de la conductora con el notario Alfredo Zambrano.

“Te voy a cantar a ti (por Magaly Medina) y para todas las parejas que terminan y vuelven... Uy sí, ella volvió, pero bueno, yo no tomo el café dos veces y está bien”, expresó Yahaira entre risas.

Ante esta situación, Magaly se mostró claramente incómoda y trató de defenderse. “Ese es el marido con el que me casé. Además, yo no le puse los ‘cachos’ a mi marido. Solo te estoy respondiendo, yo no le puse los ‘cachos’ a mi marido y él tampoco me los puso. Así que solo me tomo el café de mi marido”, señaló.

Al ver que la presentadora no tenía argumento para defenderse, la salsera siguió burlándose: “Pero no te piques, ráscate... Uy no, se picó, te recuerdo que el que se pica pierde”.

