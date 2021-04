“La Uchulú” fue tendencia en las últimas horas por el videoclip que grabó con el “Grupo Explosión de Iquitos” y donde no se respetaron las medidas de bioseguridad contra el Covid-19.

El video musical se hizo rápidamente viral ante la ola de críticas que recibió la youtuber peruana, obligándola a pedir disculpas en sus redes sociales. “No tengo justificación para este acto tan irresponsable de mi parte... Quiero pedir unas disculpas públicas por lo sucedido”, escribió en redes.

En los videos se puede observar gran aglomeración de personas ante la presencia de los artistas. Esto provocó el rechazo de usuarios y personal de salud que combate día a día al Covid-19.

Fue un doctor quien expresó su molestia por la poca responsabilidad que tuvo el “Grupo Explosión de Iquitos” en plena pandemia. Mientras veía el video, el médico mostraba lo que sería un Unidad de Cuidados Intensivos con pacientes infectados con Covid-19.

¿QUIÉN ES LA UCHULU Y CUÁL ES SU NOMBRE REAL?

El nombre real de “La Uchulu” es Esaú Reategui Wong. Es un joven de 20 años de edad que se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales al haber dado vida al carismático personaje selvático.

Popularizó la palabra “Beshito” cada vez que se despedía de sus seguidores. En una entrevista al diario de Pucallpa “El Choche”, dijo que era gay, pero no transexual.

“En la vida real te digo a que a mi me gusta el bellaco, me veo como una mujer empoderada, de labios carnosos, pestañas grandes y muy sexy, es decir, soy gay, sin embargo no suelo vestirme como mujer como hacen los transexuales a quienes respeto mucho, pero esa no es mi personalidad. No deseo llevarme esa vida de vestirme de mujer todos los días y salir a la calle de esa forma, yo soy consciente que he nacido varón e incluso me gusta el cuerpo que tengo y hasta la cosita que dio me dio”, comentó en una entrevista realizada en el 2020.

Confeso que al principio su mamá no le gustaba lo que hacía, pero poco a poco se fue acostumbrando al personaje, tanto así que hoy se viste como “La Uchulú” delante de ella.

