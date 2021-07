Flavia Laos y Patricio Parodi: su historia de amor habría acabado tras revelarse planes de hijos

Flavia Laos y Patricio Parodi aún no confirman si terminaron su relación de casi tres años, pero los rumores apuntan a un distanciamiento de la pareja. De momento, solo dos personas cercanas a ellos han confirmado que el romance acabó: Rosángela Espinoza y Karen Dejo, ambas integrantes de ‘Esto Es Guerra’.

“Al parecer sería (que terminaron) hace tres semanas. Las relaciones son así, un proceso de conocerse, quizá por problemas se alejan y luego se vuelvan a juntar”, comentó Karen dejo. En tanto, Rosángela dijo estar segura que Patricio Parodi y Flavia Laos “van a volver”.

Lo que pasó Flavia Laos y Patricio Parodi llama la atención, puesto que - hasta hace un mes - Flavia Laos fue reveló que estaba planeando formar una familia con el chico reality.

En “En boca de todos”, la modelo confesó el pedido que le hizo el popular ‘Pato’. “Patricio me ha dicho: OK, te pido la mano, pero primero me das un hijito, de acá unos años. Me dijo: Apenas te lo doy (el anillo) y hacemos el hijito”, dijo Flavia Laos.

Tras lo dicho, días después se retractó. La actriz de “Ven, baila quinceañera” fue cuestionada por su amiga Ivana Yturbe, quien se encuentra embarazada. “¿Para cuándo los sobrinitos?”, consultó la exchica reality.

“Yo ahorita tengo tantas ganas de vivir, como que no estoy pensando en tener hijitos, porque quiero poder darles todo. Creo que en unos 7 años más”, respondió Flavia Laos a la pregunta de su amiga.

¿Qué pasó con Flavia Laos y Patricio Parodi?

No es la primera vez que ‘Pato’ y Flavia se “separan”. En diciembre de 2020, la actriz confirmó que estaba distanciada del chico reality.

“Con el viaje, nos distanciamos un poco. Es algo que me compete solo a mí y a él. A veces estás super bien con la pareja o no. No significa que no estés con la pareja”, dijo, en ese entonces.

Parodi también habló del tema en aquella época y señaló que él no quería brindar detalles al respecto hasta primero hablar con Flavia. “Yo no he hablado nada y tampoco quería hacerlo hasta primero hablar con ella”, señaló para las cámaras de “América Espectáculos”.

Asimismo, el integrante de “Esto es Guerra” dijo que si ambos deciden dar por finalizado su romance lo comunicarán oportunamente a la prensa. “Nada está dicho, ella ya lo dijo, hay un distanciamiento por el trabajo de ella, mi trabajo acá. Hace casi un mes que estamos sin vernos, hay muchas cosas que se tienen que conversar, pero es algo interno”, aseguró.

¿Flavia Laos y Patricio Parodi se casan?

Flavia Laos y Patricio Parodi sorprendieron a sus de seguidores en diciembre del 2019 al anunciar que se iban a casar luego de que el chico reality le propusiera matrimonio en las paradisíacas playas de Punta Cana.

“Digo Sí. Ahora y siempre”, escribió Flavia Laos en las dos fotos junto al guerrero donde muesttra el bello anillo que le dio. Por su parte, Patricio Parodi publicó la misma foto, pero con el texto: “Este año solo pedí un regalo, pasar el resto de mi vida a tu lado””, había escrito. Sin embargo, todo se trató de una patraña ya que la propuesta se realizó en “El día de los inocentes”.

VIDEO RECOMENDADO

Las “Chicas Tulum” alborotan la capital

Jossmery Toledo, Macarena Gastaldo, Jamila Dahabreh y Paula Manzanal, mejores conocidas como las "Chicas Tulum" a parte de coincidir en el mismo lugar de descanso en el caribe mexicano, también coinciden en los mismos escándalos. (Fuente: Latina TV)

TE PUEDE INTERESAR