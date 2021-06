La modelo y actriz, Flavia Laos, estuvo de invitada en el programa “En Boca de todos” donde reveló que tiene planes para iniciar una familia con Patricio Parodi.

En la última edición del programa de América TV, protagonista de “Ven Baila Quinceañera” estuvo acompañada de su padre. Al ser cuestionada por una futuro con el chico reality, la influencer respondió que ya han hablado de casarse y de tener hijos.

Asimismo contó que su pareja quiere formar una familia inmediatamente después de su futura pedida de mano frente a sus padres.

“Patricio me ha dicho: OK, te pido la mano, pero primero me das un hijito, de acá unos años. Me dijo: Apenas te lo doy (el anillo) y hacemos el hijito”, indicó.

Flavia Laos y Patricio Parodi son una de las parejas más estable de la farándula local.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR