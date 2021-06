El volante de la Selección Peruana, Christian Cueva, le respondió a la vedette Deysi Araujo, quien contó que el popular ‘Aladino’ la invitó a un viaje de placer todo pagado a Brasil.

Mediante una carta publicada en sus redes sociales, el popular ‘Aladino’ resaltó que ha sido “denigrado” en su condición de padre y esposo. En ese sentido, le envió una carta notarial a Deysi Araujo pidiendo que se rectifique de sus declaraciones, de lo contrario, tomará acciones legales.

En el comunicado dirigido a la pelirroja se lee lo siguiente:

“Desmiento de manera rotunda y absoluta dichas afirmaciones, le solicito de procesa de manera inmediata a rectificarse, señalando de manera clara e indudable, que las mismas son completamente falsas.

En caso contrario, le otorgo un plazo de 24 horas para que responsa la presente comunicación y adjunte las pruebas que demuestren (1) que un tercero se comunicó con usted, (2) indicando nombre y otros datos de la persona que se presentó como mi representante (3) y que usted realizó acciones o gestiones orientadas a comprobar la veracidad de dicha información, como paso previo a realizar afirmaciones públicas como las que efectuó.

En caso contrario, en defensa de mi honor y en defensa de mi familia, iniciaré acciones legales en su contra por los delitos que la falsedad de la información divulgada, configuran, partiendo del principio que quien afirma un hecho debe estar en capacidad de demostrarlo.

De no producirse la inmediata rectificación, haré uso de los medios que la ley me prevé para demostrar la falsedad de sus afirmaciones, y para que asuma toda la responsabilidad por el daño causado.

¿Qué dijo Deysi Araujo sobre Cueva?

“Cueva también vino para llevarme a Brasil. Se contactó conmigo mediante su manager, me dijo que me daban todo pagado para ir a Brasil y me dio miedo”, dijo a La Karibeña.

Y el escándalo no termina allí. Araujo sostuvo que el manager de Cueva también habría invitado a otras chicas para que ella no desconfíe del viaje.

“El manager se identificó, me dio su nombre. Me dijo ‘vamos a ir a tal sitio’, me dio el nombre de otras chicas que también iban a ir, incluso me dijo que para que tenga confianza les pregunte a las otras señoritas que eran conocidas, pero no acepté (…) Después me enterado que también ha estado con Nadeska Widausky en un departamento”, refirió la pelirroja.

