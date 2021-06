Briyit Palomino, conocida como “La Vampiresa de la Cumbia”, pasó por un incómodo momento cuando se sometió a un interrogatorio en el programa ‘Mujeres al Mando’, en la secuencia ‘Perfiles Ocultos’.

Fue la periodista Thais Casalino quien le preguntó: “¿tienes miedo de volver a confiar en un hombre?”. Como se recuerda, la cantante denunció a su expareja, el guitarrista Gino Maynos Félix Porta, quien también era su manager. Según dijo, este hombre la estafó con la fuerte suma de 130 mil soles tras crear ambos una empresa constructora.

Briyit se puso nerviosa y respondió: “no tengo respuesta para esa pregunta, me agarraron por completo, uno aprende de sus errores, yo creo que ya no lo haría (sobre confiar en un hombre)”.

En ese momento, Thais le consultó cuál era su edad y cuántos amores ha tenido. Briyit se ofendió por la pregunta: “Eso no se pregunta... ¿Cuántas relaciones? La verdad, sí he tenido muchas relaciones, pero si viene otro, normal, pero esta vez no voy a confiar”.

SE HARÁ ‘RETOQUITO’

De otro lado, Briyit Palomino dijo que volverá al quirófano para hacerse algunos ‘retoquitos’. “Claro, una mujer siempre quiere verse bien. Me haré algo en la nariz, de repente en la frente”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR