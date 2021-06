El jurado de ‘El Artista del Año’, Santi Lesmes, estuvo como invitada en el programa ‘América Hoy’, donde no pudo evitar derramar unas lágrimas al comentar que hace muchos años no celebra el Día del Padre junto a sus hijos, quienes se encuentran en España. “Para mi estas fechas son complicadas. Llevo sin celebrar el día del padre 15 años, los santos de mis hijos con ellos, y una de las dudas que tengo todos los años es que si realmente soy un buen padre... No sé si un buen padre podría estar lejos de sus hijos tanto tiempo”, señaló con la voz entrecortada. (Video: América TV)