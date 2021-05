Un hombre en Hawái quiso terminar su relación con su novia y para ello tuvo la idea de fingir que se había infectado con el coronavirus o COVID-19 y como consecuencia habría fallecido.

La mujer de nombre Kathryn se mostró preocupada luego de que su novio había le había comentado que se había infectado. Con los días el sujeto desapareció y ella preocupada acudió a las autoridades. Sin embargo lo que descubrió luego es de película.

La desafortunada descubrió que el sujeto, William James Khan, no existía, pese a que mantenían una relación sentimental desde el 2018.

Debido al trabajo que tenía el hombre, se les hacía complicado verse diariamente y lo hacían una vez por semana. Al inicio ella no buscaba una relación seria, sin embargo terminó enamorándose.

Con los meses, el hombre le dijo a la mujer que su mamá tenía cáncer y su papá tuberculosis y los momentos para verse empezaron a reducirse. Finalmente luego de tres años de relación el hombre le contó que se había infectado con el COVID-19.

La mujer al no lograr comunicarse con él, lo buscó en hospitales y al no hallarlo fue a la policía. Las autoridades revelaron que el sujeto no existía.

Hija de Tula Rodríguez a su mamá: "Este año ha sido complicado, pero lo hemos superado" | ojo

