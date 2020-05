Su fotografía dentro de un ataúd se volvió viral en las redes sociales y fue la burla de muchos usuarios. El alcalde del distrito de Tantará, en la provincia de Castrovirreyna, en la región Huancavelica, Jaime Rolando Urbina Torres, se pronunció luego de ser intervenido por la Policía por no respetar el aislamiento social y burlar el toque de queda.

Según las primeras informaciones, el burgomaestre, para intentar evitar su detención, se habría escondido dentro de un ataúd sin tapa, para que los agentes creyeran que era un cadáver y que había fallecido por coronavirus. Sus acompañantes también se ocultaron en los cajones. Todos fueron trasladados a la comisaría de la localidad.

¿Qué dijo el alcalde? La autoridad edil admitió que la fotografía era verídica, pero que no tiene nada que ver con la intervención policial. Es decir, negó haber escondido para evitar ser detenido.

Entonces, ¿por qué se metió en el cajón? Sostuvo que lo hizo porque quería verificar el tamaño del ataúd.

“Como cualquier persona me eché involuntariamente en el ataúd (...) En realidad era para verificar el tamaño del ataúd, la altura y el ancho; ese fue el motivo porque el cual me eché en el ataúd pero no tiene nada que ver con la intervención policial”.

El burgomaestre indico que el operativo donde fue detenido ocurrió en un día distinto.

“Al momento de la intervención policial yo no estaba con ningún funcionario, solo con dos personas, sin botellas, sin ninguna copa, simplemente comiendo”.

Lo cierto es que el alcalde sí fue llevado a la comisaría por no respetar el aislamiento social obligatorio.

VIDEO RECOMENDADO

Policía colombiana usa drones para detectar personas con fiebre y evitar propagación de COVID-19

Policía colombiana usa drones para detectar personas con fiebre y evitar propagación de COVID-19 21/