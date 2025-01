A pesar de que la ley aún lo prohíbe, las mujeres en Irán podrán caminar sin usar velo por las calles de la capital, Teherán, porque el Gobierno de la república islámica decidió “no presionar” a ninguna para que lleve la prenda.

Así lo confirmó ayer el vicepresidente para Asuntos Estratégicos, Javad Zarif, al dejar en claro que la liberalización de la sociedad en Irán, un país musulmán, está en marcha.

En adelante, las mujeres sin velo en Irán no serán intervenidas por las autoridades ni acabarán multadas o en prisión.





Nada de presiones

El vicepresidente para Asuntos Estratégicos de Irán, Javad Zarif, afirmó que el Gobierno iraní ha decidido no presionar a las iraníes y no está penalizando a las mujeres que no usan el velo en las calles de la capital, aunque va contra las leyes del país.

“Hay mujeres que no se cubren la cabeza en las calles de Teherán, lo que va contra la ley, pero el Gobierno ha decidido no poner a mujeres bajo presión”, dijo Zarif en una entrevista con el periodista de la CNN Fareed Zakaria en el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos.

Desde las protestas de 2022, el uso del velo se ha relajado en las calles de algunas ciudades de Irán.





¿Insuficiente?

Zarif afirmó que presionar menos a las mujeres por su vestimenta es una promesa electoral del presidente reformista Masud Pezeshkian y que se está manteniendo con el “consentimiento” del Parlamento, el Poder Judicial y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

“No es suficiente, son pasos en la dirección adecuada”, defendió el político reformista, una de las caras más amables del sistema político iraní.





Policía de la moral

Desde la llegada de Pezeshkian al poder en julio la temida Policía de la moral ha desaparecido de las calles de la capital, por ejemplo.

En las zonas del norte de la capital es normal ver a mujeres que no se cubren el cabello o que ni siquiera llevan un velo alrededor del cuello, algo que se ha convertido en un gesto de desobediencia social desde la muerte de Mahsa Amini en 2022 tras ser detenida por no llevar bien puesto el hiyab.









