En TikTok y otras redes sociales, los videos de personas extranjeras probando comida por primera vez y reaccionando a lo que degustaron se ha vuelto cada vez más común. Resulta que esta vez una chica de nacionalidad rusa ha cautivado a miles de usuarios al comer ceviche y dar su opinión del platillo.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por la usuaria @milkokiessss, la mujer apareció frente a la cámara con un plato de ceviche en su mesa. “Voy a probar ceviche por primera vez en mi vida. Hasta donde sé, es el plato peruano más rico de todos”, comentó.

En seguida, tomó tu tenedor y probó la exquisita entrada. Su reacción no se hizo esperar y se mostró encantada con el platillo. “muy agrio, pero me gusta”, expresó. Así, continuó comiendo hasta que dio sus impresiones: “es un plato muy extraordinario”, finalizó.

“Faltó el chicharrón de pescado”, “El ceviche es muy agradable”, “¿Dónde está el rocoto?”, “No veo el ají”, “Provecho”, “¿Es ceviche o sopa?”, “Ese ceviche está pobre”, “Ceviche que no pica, no es ceviche”, “Eso no parece ceviche”, “Te han estafado”, fueron algunos comentarios que dejaron los cibernautas.