Danny Wakefield es el nombre del hombre transgénero residente en Duvall (Wisconsin, Estados Unidos) y que dio a luz el pasado 28 de noviembre a su hijo Wilder Lea. Su parto se hizo viral en redes sociales ya que fue transmitido en vivo.

El conmovedor momento ocurrió en la piscina de su casa, la cual acondicionó con equipo médico para el tan ansiado momento. La bebé nació con un peso de 3 kilos y 50 centímetros de largo.

“Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo. Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante. Este embarazo me enseñó mucho sobre la confianza en mí mismo, mi cuerpo y mi intuición”, manifestó.

Desde el comienzo de su embarazo, el hombre hizo público todo el proceso que experimentaba su cuerpo. Bajo el usuario @dannythetransdad en Instagram, mes tras mes fue compartiendo su avance.

