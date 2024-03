La princesa de Gales, Kate Middleton, informó en un vídeo que está en tratamiento de un cáncer. En un vídeo grabado en el Palacio de Kensington, la esposa del príncipe heredero Guillermo explicó que las pruebas realizadas después de una cirugía a la que se sometió en enero habían revelado que había células cancerígenas y que ahora estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia preventiva.

“Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida”, dice en un video.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”.