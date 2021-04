No es raro que los niños tengan miedo a las vacunas y a las agujas, pero los adultos también pueden vivir con este temor. Como prueba, la curiosa escena captada este fin de semana por las cámaras de la cadena TVN de Chile en un vacunatorio contra el covid-19 organizado en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

En medio de un despacho, fue posible ver que un adulto reaccionaba con rechazo y mucho nerviosismo al momento en que le tocaba inocularse. Mientras se tapaba el rostro con las manos, la enfermera le indicaba que recibiría la vacuna una vez que estuviese preparado, por lo que poco a poco comenzó con el proceso.

Prácticamente de espalda hacia la trabajadora, el hombre se descubrió el brazo, pero soltó un grito y se alejó de la profesional, lo que desató las carcajadas de los presentes. “Relájese, por favor”, le solicitó la enfermera encargada de inyectar la dosis ante el temor del sujeto que incluso comenzó a sudar.

“Estamos observando a una persona que se está vacunando y le ha costado harto, pero es la excepción. Yo que soy exagerada, no sentí tanto dolor en al primera dosis”, dijo una de las presentadores que miraba con atención lo que ocurría desde estudios.

Luego de varios intentos, fue posible vacunarlo y su acto de valentía se ganó los aplausos de las personas en el vacunatorio.

La curiosa escena fue difundida en redes sociales y no tardó en volverse viral y desatar toda clase de comentarios. “Es cierto. Es valiente. Hay gente que se ríe de este tipo de fobias o dicen ‘pero si no duele’. Pero no se trata del dolor. Las fobias son incontrolables y no hay nada que hacer”, dijo un internauta.