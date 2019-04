Leyla Chihuán por uso de su apellido: ''Hay gente que con esta frase han llenado sus bolsillos'' (VIDEO)

Las declaraciones de la congresista Leyla Chihuán en referencia de que no le alcanzaba el dinero su sueldo, se volvió en una frase popular y que ahora muchos peruanos utilizan.

De esta manera, memes inundaron las redes sociales y las empresas no desaprovecharon en lanzar sus ofertas y promociones repitiendo .

Sin embargo, Leyla Chihuán no se arrepiente y en bastantes ocasiones le recomendaron patentar su apellido.

La congresista se mantiene fuerte y declaró a ATV: "Yo no soy así, yo no vivo de eso. Pero sí me da muchísimo gusto que hay gente que con esta frase han llenado sus bolsillos".

"Eso me da mucho gusto. Mi apellido sigue siendo útil", opinó Leyla Chihuán.

HAY MÁS...