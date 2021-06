En Nuevo León, México, una madre decidió organizar una fiesta para sus dos hijos, pero al parecer debido a la pandemia del coronavirus o COVID-19, no asistieron los invitados.

Los niños y la misma madre esperaban con entusiasmo a los invitados para poder dar inicio a la fiesta de cumpleaños, pero para su sorpresa nadie fue.

Al ver los rostros de tristezas de sus hijos, la madre usó su cuenta de Facebook para hacer sentir su pesar, pues había puesto su mejor empeño para organizar la fiesta. Además hizo una invitación pública.

“Son casi las 7pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gerar y Asis. Si no me habla o me conocen no importa, si gustan a venir el brincolín estará hasta las 11 pm.. Tengo Chillidog, frituras y pastel”, escribió la madre, quien además dijo que no quería que la comida se quede.

Al poco tiempo de la publicación, esta se hizo viral y tuvo el efecto esperado. Se mostró agradecida y compartió imágenes donde se veían personas en el lugar para celebrar los 4 y 5 años de sus hijos.

