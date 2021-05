Brittany Baxter, una madre australiana de una niña de 2 años, ha provocado un gran debate en las redes sociales sobre aquello que sí está permitido y lo que no pueden o no debieran hacer tus familiares, en específico los abuelos, con tus hijos.

Y es que la mujer prohibió a sus suegros besar a su hija. De acuerdo con ella, estos tienen que pedirle permiso a la niña antes de tocarla.

En TikTok se hizo viral su historia donde a través de distintos videos en la plataforma, cuenta el particular método de enseñanza a su hija sobre el consentimiento y el contacto físico. Además confesó que esto ha generado fuertes discusiones con sus suegros, abuelos de la pequeña.

“¿Podríamos por favor normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar y abrazar adultos? Mi hija tiene casi dos años y le he enseñado el tema del consentimiento casi desde el día en que nació. Encuentro de muy poca ayuda cuando un adulto en su vida pregunta por qué no puede besarla y abrazarla incluso cuando les he explicado múltiples veces las razones”, explicó en su red social.

Brittany Baxter asegura que aunque algunas veces los adultos se sienten ofendidos porque la niña diga que no, deben respetar su decisión.

“El cuerpo de mi hija no existe para hacer sentir a otra persona más cómoda o más amada. Los sentimientos de nadie van a ser más importantes que el derecho de mi hija sobre su propio cuerpo”, continuó.

El video ya cuenta con más de 492 mil reproducciones y 50 mil me gusta.

