Una manada de elefantes, que viajó más de 400 kilómetros rumbo al norte en época de migración por temporada, invadió y tomó un área ciudadana y los habitantes del poblado están desesperados para sacarlos se sus calles, plazas y casas.

Al menos son 15 los elefantes asiáticos (de grandes orejas) que se encuentran migrando hacia el norte en la provincia meridional china de Yunnan y han atravesado varias poblaciones por el camino, por lo que las autoridades han puesto en marcha un dispositivo para minimizar los daños del contacto entre paquidermos y humanos.

Los elefantes son mirados por población y autoridades.

El equipo de seguimiento de la manada de elefantes está tratando de guiar a los animales creando barreras y usando comida como cebo, como las cuatro toneladas de plátanos, piñas y maíz utilizadas este lunes para llevarlos hacia una zona de baja densidad poblacional, informó el diario estatal Global Times.

Son 228 vehículos, además de cuatro excavadoras y tres drones, los que se usan para retirar a los elefantes de los centros poblados de China.

Las autoridades locales afirman que no es habitual que los elefantes migren tan al norte como en esta ocasión.

Las imágenes publicadas por la televisión estatal china muestran no solo el paso de los paquidermos por zonas habitadas, sino también puntos en los que decidieron alimentarse de la comida almacenada o sembrada por humanos, reportó la agencia EFE.

Elefantes caminan junto a vehículos en China.

“Estábamos durmiendo en el ático, y a eso de la una de la madrugada oímos ruidos. Me asomé a la ventana y vi dos elefantes adultos en el patio. Llamé al jefe del pueblo y me dijo que no me moviera ni hiciera ruido”, manifestó un aldeano, al tiempo que enseñaba los resultados del paso de los animales por su vivienda.

Según la agencia estatal china Xinhua, la provincia de Yunnan tiene una población de elefantes asiáticos que ronda los 300 ejemplares.