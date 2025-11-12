Estar soltero está de moda. Más peruanos prefieren disfrutar la vida sin la compañía de una pareja por diversas razones y se confirma en su estado civil que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) estimó que en el Perú siete de cada diez peruanos se encuentran solteros, lo que equivale a cerca de 20 millones de ciudadanos mayores de edad debidamente identificados.

Asimismo, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), viene en aumento la cantidad de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) que están solteras pues subió de 31.6 % a 32.4 %, entre 2023 y 2024.

HOGARES. Así como hay una tendencia de aumento de ciudadanos que están solteros, también ha crecido de forma considerable el número de hogares unipersonales en el Perú, es decir hombres y mujeres que optan por vivir solos, según un estudio del INEI.

Estos se encuentran conformados principalmente por personas separadas (33 %), viudas (32.8 %) y solteras (29.4 %). Este último grupo, justamente, registra un aumento.

“Se refleja un aumento en la proporción de personas solteras y separadas, es así que, al compararse con el año 2019, las personas solteras aumentaron en 2.7 puntos porcentuales y los separados en 1.7 puntos porcentuales”, detalló el informe.

CARACTERÍSTICAS. Aunque en los hogares unipersonales se observa con mayor frecuencia a adultos mayores, especialmente viudos o divorciados, el INEI recalca que hay “una creciente presencia de jóvenes adultos solteros que optan por vivir solos o tardan más en establecerse en hogares familiares”.

Así, el 23 % tienen de 45 a 59 años, 13.8 % de 30 a 44 años, y 6.3 % de 18 a 29 años.

Por otro lado, del total de personas que viven solas, el 37.9 % cría una mascota, siendo en su mayoría las mujeres las que tienen bajo su cuidado a algún animalito, como un perro o un gatito.

OJO AL DATO. Si se compara el sexo, más hombres jóvenes y adultos están conformando hogares