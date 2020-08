Nuevas imágenes han empezado a circular sobre la novia que logró sobrevivir a la fuerte explosión en Beirut, cuya noticia ha dado la vuelta al mundo.

Ella, su esposo y su fotógrafo lograron sobrevivir y tras el terrorífico momento y fue este último quien nunca apagó la cámara y ahora se ha logrado obtener nuevas imágenes de ese preciso momento.

En tanto, la novia y su esposo retornaron al lugar donde fueron testigos de la explosión en Beirut y contó lo que vivió.

“Durante la explosión, no hay palabras para describir lo que pasó, lo que pasó es muy triste. Estaba conmocionada, me preguntaba: ¿Qué paso?, ¿Voy a morir?, ¿Cómo voy a morir?”, dijo tras lo ocurrido.

La joven de 29 años y su esposo se sienten afortunados de haber sobrevivido. “Cuando estaba ahí, todos me decían: Me alegra que estés a salvo, pero aún no creo en lo que pasó, estaba como en un sueño”.

Nuevas imágenes de la novia que se salvó en explosión en Beirut-ojo

VIRAL

En el video que se ha viralizado en las redes sociales, se puede ver a la novia posando para la cámara con su vestido blanco y un velo del mismo color que tapa todo su cabello, sin imaginar lo que pasaría minutos después.

VIDEOS RECOMENDADOS

Samahara Lobatón revela cuántos kilos ha subido durante su embarazo

Samahara Lobatón revela cuántos kilos ha subido durante su embarazo-ojo

TE PUEDE INTERESAR