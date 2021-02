José Luis Guzmán, de 54 años, fue despedido hace siete meses de un restaurante-bar de la CDMX, donde trabajaba como mesero; pero desde que ésta cerró, no ha podido encontrar empleo, por lo que sale a las calles a pedir limosna.

“Tengo tres semanas pidiendo dinero, llegué antes de Navidad. Estaba en un restaurante-bar, pero cerraron todo, me despidieron, lo poco ahorrado que tenía nos lo fuimos comiendo, nos apretamos el cinturón, pero ya salir a la calle y pedir dinero sí es vergonzoso, el gobierno no nos apoyó, prometió ayuda, pero no hizo nada”, contó el hombre en un medio local.

“Las deudas ya me alcanzaron, no puedo pagar la renta desde el mes de diciembre, pago mil 500 pesos, de los cuales, en ocasiones, ni alcanzo a juntarlos a la semana. ¿Qué le digo a mi rentera?, ¿Qué me siga esperando más meses? No va a querer, al rato me va correr”, expreso muy preocupado.

El caso del señor se hizo viral en redes sociales, en donde una usuaria solicitaba a la comunidad que cuando lo viera, lo pudiesen ayudar con lo que puedan, pues Don José, es la cabeza de la casa, mantiene a uno de sus hijos y a su esposa, que apenas el año pasado, sufrió dos infartos, por lo que ahora tiene que juntar también para el medicamento de ella.

“No es nada fácil estar aquí parado , el sol es muy fuerte y me nortea, pero trato de ser positivo y no dejarme vencer, tengo que luchar por ellos, porque son mi fuerza”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Millonario se hace pasar por pobre para recibir vacuna

Millonario se hace pasar por pobre para recibir vacuna

TE PUEDE INTERESAR