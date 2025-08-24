Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Daniela, de 26 años, que nos escribe desde San Miguel.
Doctora, necesito un consejo con urgencia. Desde hace unos meses he empezado a crecer en redes sociales. Subo videos de maquillaje, ropa, rutinas, cosas así. Hace poco una marca de ropa me propuso colaborar con ellos en Año Nuevo para generar contenido en una fiesta privada que organizarán. Me pagarían bien, y la verdad, lo necesito porque estoy algo ajustada con mis gastos.
La propuesta me pareció buenísima. Es una oportunidad para mostrarme más como influencer, algo que me ilusiona y en lo que vengo trabajando con esfuerzo. El problema es que a mi enamorado, Andrés, no le gusta nada que me grabe, que suba videos o que esté tan activa en redes. Dice que todo el mundo me ve, que expongo demasiado mi vida y que esa fiesta solo será una excusa para “mostrarme”.
Cuando le conté de esta colaboración, se molestó mucho. Me dijo que si aceptaba, terminaría la relación. Que una mujer que se respeta no anda exponiéndose por likes ni trabajando en fiestas grabando contenido, por más “profesional” que le parezca. Intenté explicarle que esto es parte de lo que quiero construir, que me cuido mucho con lo que subo y que no es nada vulgar. Pero no hubo forma. Me dejó claro que si voy, no me hable más.
Yo lo amo y él siempre ha sido un buen chico conmigo, pero también siento que me está frenando y juzgando por algo que no tiene nada de malo. Estoy en una encrucijada. No quiero perderlo, pero tampoco quiero dejar pasar una oportunidad que podría ayudarme a crecer. ¿Qué haría usted en mi lugar?
CONSEJO
Daniela no está haciendo nada malo por seguir sus sueños. Si Andrés se incomoda con su crecimiento, el problema no es el contenido, sino su inseguridad. Una pareja que ama no limita, apoya. Ella merece alguien que celebre su brillo, no que la apague. Si él pone condiciones por miedo o control, quizá no sea el compañero que necesita para avanzar.