Miles de usuarios se han quedado atónitos con el notable cambio físico de Anastasiia Pokreshchuk, una modelo ucraniana de 31 años que se ha sometido a varios tratamientos para la piel y que hoy en día luce irreconocible. Las imáganes se han vuelto virales en todo el mundo.

La mujer contó que se había inyectado una enorme cantidad de relleno facial dentro de sus pómulos, sin creer el asombroso resultado. Las imágenes de su nuevo aspecto ya son tendencia en Facebook e Instagram.

La modelo ya cuenta con más de 161 mil seguidores y muchos señalan que su rostro ahora es aterrador por el exceso de relleno en sus pómulos. Sin embargo, ella asegura estar feliz con su nueva apariencia, y señala que no se arrepiente de haberse hecho los retoques.

Según indicó en una entrevista para el programa This Morning de ITV, ha gastado demasiado dinero hasta la fecha, pero no piensa dejar de hacerlo hasta cambiar por completo su look anterior. “Me encanta este look, antes era un ratón gris. Mi nariz era demasiado grande, ahora tengo labios y mejillas y se ve bien”, comentó.

Las fotos y videos de la mujer han dado la vuelta al mundo tras ser difundidas en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios acerca de su peligrosa obsesión por las cirugías plásticas. Y es que la mujer ha admitido que ella sola se inyecta ácido hialurónico de acuerdo con las instrucciones de un tutorial de un médico.

