Una moneda conmemorativa que representa a la difunta reina Isabel II y que fue lanzada por la Real Casa de la Moneda de Australia ha generado críticas y mofas por la efigie de la monarca, que la muestra cachetona.

Son dos monedas de plata, de edición limitada, de cinco dólares australianos (tres euros) y 50 centavos (unos 30 céntimos) lanzadas para conmemorar el centenario del nacimiento de la reina que están dando de qué hablar.

“Este debe ser el retrato más desagradable en una moneda”, escribió un crítico, entre varias opiniones negativas difundidas en Internet. “Hay una razón por la que la mayoría de los retratos son de perfil. Parece que se ha chocado contra una pared“, comentó otro.

Algunos críticos compararon la imagen con varios personajes de televisión, incluida la señora Doubtfire, la ama de llaves ficticia interpretada por el fallecido Robin Williams en la película del mismo nombre.

La Real Casa de la Moneda de Australia defendió el retrato diciendo: “Nuestras imágenes de monedas no siempre capturan la belleza completa de un diseño una vez que está grabado en metal”.