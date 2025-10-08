Al menos 350 montañistas han sido evacuados en una zona de China debido a los intensos vientos y la nieve, mientras que 200 continúan en la ruta rumbo a llegar a la cumbre del monte Everest, el más alto del mundo (8848,86 metros).

MÁS INFORMACIÓN : En comunidad nativa envejecen más lento que en otras partes del mundo

Al monte Everest, cuya cumbre está en Nepal, se puede ascender desde el referido país y China, que tiene una ladera del nevado.

El Everest cuesta para muchos jugarse la vida en su ascenso en medio de las tormentas de nieve que han caído en los últimos días.

Riesgo de vida

Eso sucede porque una tormenta de nieve sorprendió a cientos de escaladores a casi 5000 metros de altura, en un refugio en China, y los dejó atrapados en condiciones extremas. Quienes siguen su marcha lo hacen bajo su responsabilidad, al poner en riesgo sus vidas, se les advirtió.

Sorpresa

La tormenta sorprendió en la noche del 4 de octubre a centenares de excursionistas en el valle de Gama, situado a una altitud promedio de 4900 metros sobre el nivel del mar y que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest, el pico más alto del mundo (8849 metros), que forma parte de la cordillera del Himalaya, en la frontera entre China y Nepal.