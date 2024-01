José Mourinho, “The Special One”, entrenador de superestrellas en los clubes que dirigió, salió al frente de la fake news o noticia falsa de recorrido planetario que señalaba haber elegido al mejor 11 de los equipos por los que ha pasado.

La lista falsa de Mourinho era polémica y muchos habían saltado hasta el techo para criticar al entrenador.

Por ejemplo, la falsa noticia indicaba que Mourinho había dejado afuera a Harry Kane y a todo su equipo del Manchester United. Se especulaba porque con el Tottenham y el Manchester United sus experiencias acabaron con malos resultados y el despido.





Reacción de Mourinho

“¡Fake news!”, exclamó José Mourinho al negar haber seleccionado un XI de todos los tiempos que incluyera a Cristiano Ronaldo pero dejara fuera a Harry Kane y a todo su equipo del Manchester United.

El carismático técnico portugués ha pasado por Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham y Roma.

A lo largo de una brillante carrera, Mourinho ha conseguido honores nacionales en Portugal, Inglaterra, Italia y España, mientras saboreaba dos triunfos en la Liga de Campeones.

Es de esperar, que con tantos grandes jugadores a su cargo, tenga dificultades para elegir su 11 ideal. Sin embargo, el último que se filtró, fue negado por “The Special One”.





Rechaza a podcast

Mourinho ha trabajado con algunos de los mejores en el negocio, con el cinco veces ganador del Balón de Oro, Ronaldo formando parte de su equipo en el Santiago Bernabéu.

El ícono portugués hizo una selección repleta de estrellas supuestamente elaborada por su ex entrenador para The Obi One Podcast, con estrellas del Real Madrid y del Chelsea también dominando. ¿Mourinho lo había hecho?





Mourinho explota

Sin embargo, después de que apareció un gráfico en X, Mourinho recurrió a Instagram para negar cualquier participación en el XI soñado.

El pie de foto de Mourinho decía: “Noticias falsas: los mejores once de JM, JM elige a sus mejores once... Noticias falsas. Nunca hice esto. Siempre me negué a hacerlo, es imposible para mí hacerlo y no lo hice. Noticias falsas. Nunca lo hice y nunca lo haré. He tenido muchísimos jugadores top, pero lo más importante es lo que esos jugadores me dieron. Jugadores que me lo dieron todo: calidad, esfuerzo, sangre y alma, son “Todos en mi mejor once. Todos. Por eso siempre me negué a elegir mi mejor once. Amo a mis jugadores, los respeto. Noticias falsas. Por favor, respeten mi historia y respeten a mis muchachos”.





