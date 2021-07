Una joven colombiana de 21 años se ha convertido en viral en redes sociales tras anunciar que se ligó las trompas de Falopio en su cuenta de Tik Tok, lo que ocasionó que miles de usuarios criticará su drástica decisión.

La usuaria Spanic Pavas compartió la noticia en un video publicado en Tik Tok, donde describió que ligarse las trompas es una de las mejores decisiones de su vida porque está convencida de que tener hijos no es lo suyo.

“Me ligué las trompas a los 21 años porque sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no quiero tener hijos”, dijo la tiktoker a sus 20 mil seguidores.

Si bien la noticia fue celebrada por muchas mujeres, hubo quienes criticaron fuertemente la disposición de la influencer de no querer tener hijos, especialmente a una edad tan joven.

“Primero vive y ten una relación estable para que veas si quieres eso para tu vida”, “Llegará el día en que te arrepentirás”, fueron algunos de los cuestionamientos que le hicieron.

“Yo no puedo traer hijos al mundo para que me de plata, que me mantenga, que me cuide. Absolutamente no”, respondió a un comentario de un seguidor.

Lo cierto es que no todas las mujeres desean convertirse en madres y hay que respetar su decisión.

