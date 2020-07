Un nuevo video se ha vuelto viral en las redes sociales, donde se aprecia a una mujer que encontró a su expareja con su nueva novia en un karaoke. Y es que la ex no tuvo mejor idea que dedicarle una curiosa canción.

El tema romántico en cuestión sería nada más y nada menos que del dúo mexicano Ha*Ash, famosas por sus letras al desamor y la superación. “Tu me quieres pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia aquí me esta matando, de sentirte a la mitad... Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar pero tengo que soltarte... Hoy te dejo en libertad”, se le escucha entonar a viva voz a la mujer.

El detalle es que la chica interpretó esta canción en el karaoke y a pocas mesas de su expareja, quien estaba acompañado de su actual novia y otro hombre. Asimismo, se puede apreciar en el video que con el trascurrir de la canción, la mujer no soporta más, se levanta de la mesa y pasa a retirarse del local.

¿Superada la relación o no? Esta fue, quizás, una de las mayores interrogantes entre los miles de usuarios, donde este clip se convirtió en viral.

Encuentra a su ex con la actual en karaoke y le dedica canción. (TikTok)

