La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, sorprendió a propios y extraños al pronunciarse sobre la reciente maternidad de Melissa Loza. Y es que la presentadora, fiel a su estilo, opinó sobre esta nueva etapa en la vida de la modelo.

“Que hermosa la bebé, vieron esos ojazos, que bonita etapa. Yo sé que tiene a Flavia que ya está grandecita (...) y esta bebita, es una nueva etapa, es otra cosa ser mamá de vieja”, comentó ‘Doña Rebe’, desatando la risa de los asistentes en el set de televisión.

Sin embargo, en la última edición de su programa, la también actriz decidió disculparse con la popular ‘Diosa’ y aseguró que no hizo el comentario con mala intención. “Qué manera de fregar a la gente (...) Quiero saludar a Melissa Loza, por si acaso yo no te dije, o sea, yo sé que a veces hago bromas pesadas, pero yo jamás diría que ser mayor de edad, o sea digo, más mayor...”, comenzó diciendo.

En ese momento, Rebeca quiso reírse, pero se escuchó de fondo la voz de su productor diciéndole: “No la riegues, ahí no más”, mientras ella respondió susurrando: “De ahí la llamo, mejor”.

“Melissita escucha el audio que te he enviado, te lo pido por favor. Me está comenzando a sudar todo con tanta cosa que no arreglo”, aseguró sarcásticamente la presentadora.

Rebeca Escribens le pide disculpas a Melissa Loza - OJO

