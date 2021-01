La historia de una mujer de 45 años que sufrió de supuestas convulsiones luego de recibir la vacuna Pfizer contra el Covid-19 se volvió viral en los últimos días. Todo comenzó cuando su hijo, identificado como Brant Griner, difundió el video donde aparece su madre temblando de manera incontrolable.

Brant denunció en su cuenta de Facebook que su madre experimentó problemas graves de salud después de vacunarse contra el Covid-19, por lo que ahora dijo que tener dudas sobre la seguridad de la vacuna.

En el video publicado se puede ver a la mujer que intenta caminar, sosteniéndose de las paredes y temblando de manera involuntaria.

Para Brant Griner, residente de Lusiana (Estados Unidos) la condición de salud de su madre fue producida por la vacuna Pfizer.

“Mi mamá se pone peor cada día y no tenemos respuestas por parte de los médicos de cómo solucionar esto. No puedo ver a mi mamá así, esto me hace querer llorar sabiendo que no puedo hacer nada para ayudarla. Por favor no tomen la vacuna contra el Covid-19”, escribió.

Usuarios cuestionan video

Y aunque algunos usuarios de Facebook cuestionaron sobre la autenticidad de la historia, Brant Griner, explicó en una entrevista para RT que las reacciones a la vacuna contra el Covid-19 eran reales.

Brant Griner detalló al medio citado que su madre era “muy saludable” y no había sufrido ningún tipo de problema con su salud antes de recibir la vacuna.

Según indicó, después de recibir la vacuna Pfizer, la mujer despertó con dolor de cabeza y tuvo movimientos similares a convulsiones en su pierna izquierda.

Al cuarto día, la mujer no tenía el control de sus piernas y fue llevada de emergencia a un hospital, en donde los médicos determinaron que ella estaba experimentando una “reacción neurológica”, que pudo causarse por la vacuna.

Pfizer se pronuncia

La madre de Brant Griner fue dada de alta médica y por el momento está siendo sometida a pruebas, mientras los médicos esperan que no haya daño cerebral permanente.

Pfizer señaló en un comunicado a RT que se encuentran investigando el caso de la mujer, que hasta ahora no han podido confirmar.

