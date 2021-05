Durante la pandemia del coronavirus o COVID-19, muchas personas han pedido su trabajo, sin embargo encontrar uno genera mucha alegría. Este fue el caso de una mujer en España, cuya felicidad duró poco.

Ella denunció que tras haber sido contratada por una empresa, la misma la despidió porque el uniforme que le proporcionaron no le quedaba. Se trata de Alba Nevado, quien se hizo conocida a través de las redes sociales tras su denuncia contra la empresa Best Way.

Según Alba Nevada, la empresa le entregó un uniforme, sin embargo al llegar a casa se dio cuenta que no le quedaba. Cuando fue al día siguiente a la empresa, recibió comentarios despectivos.

“Me dicen que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme. Como si el problema fuera mío. Yo no quiero que me traten como si fuera un problema y como si mi imagen fuera lo único que sirviera para trabajar, en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida como para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que a día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí. Por lo tanto, no puedo trabajar”, contó.

Luego del video compartido, Alba Nevado subió otro donde contó que la compañía se había puesto en contacto con ella para pedirle una disculpa. Además contó que le habían ofreció otro empleo, pero que decidió rechazarlo ya que no se siente motivada.

VIDEOS RECOMENDADOS

Miss Perú Janick Maceta ya está rumbo a Perú: “Nos vemos pronto” | ojo

Miss Perú Janick Maceta ya está rumbo a Perú: “Nos vemos pronto” | ojo

TE PUEDE INTERESAR