Tik Tok se ha convertido en la aplicación número 1 para muchos usuarios que buscan una plataforma donde expresarse, hacer denuncias o, simplemente, hacerse famosos.

Uno de los video que se ha hecho viral en las últimas horas es de una mujer peruana, natural del Amazonas, quien le mandó un contundente mensaje a su expareja. Entre lágrimas, la usuaria identificada como Lis Padilla, publicó un video donde cuenta su triste historia de amor con Christofer.

Según revelo, el tal Chistofer la dejó para irse con su prima.

“Christofer, quiero hacerte este video para decirte que no me importa, que ya te he olvidado, no voy a llorar por ti porque me he enterado que te has ido con mi prima, mi prima Melissa, con ella te has ido”; se le escucha decir.

Ella señaló que tiene un hijo de Christofer, por lo que se quedará con uno de sus tráileres.

“Pero no me importa, sé que tienes un montón de tráileres, que manejas tráileres, te voy a quitar uno, porque tengo todo el derecho, porque conmigo tienes un hijo. Christofer ya lo sabes, ya lo sabes, no me interesa tu vida, adiós... ¡ay, mi corazoncito!”, agregó, rompiendo en llanto.

