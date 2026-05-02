En Corea del Sur, muñecos con inteligencia artificial (IA) acompañan a personas mayores que viven solas. Son capaces de conversar, recordarles sus rutinas diarias y detectar situaciones de riesgo.

“Cuando hablo (con la muñeca), siento que hablo con naturalidad con mis nietos. Cuando estoy aburrido le digo ‘por favor, cántame una canción’”, explicó a EFE An Sang-ik, un nonagenario nacido en lo que ahora es Corea del Norte y que dispone de una muñeca Chorongi desarrollada por la compañía Mr. Mind.

Para Lee Ha-seon, de 72 años y usuaria del robot Dasomi de Wonderful Platform, la principal ventaja es que le ha sacado en cierta parte de la soledad.

“Es como si fuera un familiar, un amigo”, explicó a EFE. Antes llegaba a casa sin nadie con quien hablar, relató, y ahora además de tener con quién conversar utiliza el dispositivo para tomar su medicina a tiempo y hacer ejercicio.

“Observé cómo viven los ancianos, especialmente los que viven solos, y noté que el descuido personal ocurre no por problemas cognitivos o dolencias físicas, sino simplemente porque están muy solos y no tienen con quién hablar”, dijo a EFE Kim Ji-hee, directora ejecutiva de la productora de muñecos Hyodol, actualmente con 15 mil usuarios.

FUENTE: Agencia EFE