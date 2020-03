La primera astronauta del Reino Unido, Helen Sharman (56), dio una controversial entrevista al medio británico The Guardian donde hizo una perturbadora revelación.

Sharman, quien llegó a la Estación Espacial Internacional cuando tenía 27 años, afirmó sin dudar que los extraterrestres existen y es posible que estén en nuestro planeta Tierra.

“Los extraterrestres existen, no hay no hay otra respuesta”. Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida diferentes. ¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? Tal vez no. Es posible que estén aquí, ahora y simplemente no podemos verlos”, afirmó al referido medio.

Es la primera vez que un astronauta hace este tipo de revelaciones. Como se sabe, los intentos de la Nasa por demostrar que existe vida en otros planetas han resultado fallidos.

“No hay mayor belleza que mirar la Tierra desde lo alto, y nunca olvidaré la primera vez que la vi. Después del despegue, dejamos la atmósfera y de repente la luz entró por la ventana. Estábamos sobre el Océano Pacífico. Los mares azules gloriosamente profundos me dejaron sin aliento”, dijo en otro momento de la entrevista.

El nuevo libro de Helen Sharman para niños se publicará a principios del verano de 2020.

Ella fue una de las personas más jóvenes en llegar a esta instancia espacial.

VIDEO RECOMENDADO

'Chibolín' volvió a referirse a los extraterrestres. (Porque hoy es sábado con Andrés)

NOTICIAS RELACIONADAS