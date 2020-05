El rezo de todo el pueblo católico. En Facebook, una imagen se viralizó en las últimas semanas: se trata de un niño de 6 años que salió a rezar a la calle para pedir que acabe la pandemia por el coronavirus. La emotiva imagen fue registrada en La Libertad, Perú, por una fotógrafa y vecina del menor, Claudia Alejandra Mora Abanto.

"Aproveché minutos antes de que las personas salgan a sus puertas a orar para hacer una toma de todas las velas que fueron puestas como acto simbólico de fe, grato fue el momento cuando encontré a este niño y aprovechando su concentración tomé la foto. Le pregunté luego que hacía y me respondió en su inocencia que le pedía solito un deseo a Dios y que salió porque en su casa había mucho ruido, que así su deseo no se iba a cumplir. Su deseo sin duda es claro, ellos no son ajenos a saber lo que está sucediendo”, contó la mujer en las redes sociales.

La fotografía la compartió en Facebook hace más de un mes, el 13 de abril.

Abraham Castañeda Malca, padre del niño, confirmó en aquella oportunidad a RPP Noticias que su hijo abandonó por unos minutos su casa para rezar en la calle debido al ruido que había en ella.

“Somos una familia católica y me sorprendió bastante porque, imagínese, con tantas cosas que están sucediendo en este mundo: lo de la pandemia y ver tantas personas que mueren. Ha sido una sorpresa, realmente. Mi hijo es un niñito de seis años y no pensaba que iba a reaccionar así de esta manera, ha sido sorpresivo para todos nosotros”, señaló.

