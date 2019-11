Un niño de tan solo siete años de edad ha conmovido las redes por la hermosa acción que tuvo frente al cáncer que padece su amigo. Se trata de Olly Spencer y decidió raparse el pelo para que su compañero no sea el único sin cabellera.

Todo empezó cuando a su amigo le diagnosticaron leucemía. El niño no solo se rapó el cabello, sino que logró recaudar la suma de mil 400 euros para una organización benéfica que ayuda a otros jóvenes enfermos.

Para el diario local Leicester Mercuty, el niño contó cómo tomó la iniciativa y por qué lo hizo. “Llegué a casa y le pregunté a mamá si podía raparme la cabeza, así Tommy-Lee no seria el único niño sin pelo en la escuela (...) me sentía triste y no quería que se sintiera solo. Le quería ayudar, ya que tenía cáncer y quería que el cáncer se fuera. Me rapé para que pudiéramos ser calvos juntos".

La madre de Tommy Lee no se puede mostrar más que agradecida con Olly Spencer de quien se sorprendió al escuchar lo que había hecho. “Es un muchacho sensacional”.