Cada vez que una persona proveniente de Perú viaja al extranjero, trata de asociar todo a su tierra natal con cariño. Prueba de ello es un reciente video viral que ha aparecido en TikTok y otras redes sociales. Resulta que una peruana que quedó sorprendida al encontrar vendedores ambulantes en una calle de Estados Unidos.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por la usuaria @joisy1223, la mujer se encontró con un puesto de carteras en el piso. En seguida, movió la cámara y captó a varias personas con puestos en la calle.

“No sé si estoy en Nueva York o en Gamarra”, se lee en palabras que forman parte del material audiovisual. Como era de esperarse, miles de usuarios dejaron graciosos e hilarantes mensajes, pues no sabían que en el país norteamericano también pasan cosas como en Perú.

“Gamarra York”, “Pero esos bolsos sí están bonitos”, “Si nueva York no viene a Gamarra, Gamarra va a Nueva York”, “De ahí compran y luego venden acá carísimo”, “Ahora sé que mi prima me envió una cartera de ahí”, “Al menos algo familiar”, “Gamarra en el futuro”, “La otra vez fui a New York y vendían de todo”, “O sea, me sentiría casi como en casa”, fueron algunos comentarios que dejaron los cibernautas.