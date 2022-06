Marie Temara solía sentirse avergonzada por su casi 1.90 metros. En el colegio sufrió bullying y su vida amorosa también le resultó complicada; sin embargo, esta joven modelo logró aprovechar su estatura para generar contenido para adultos y ahora gana hasta 100 mil dólares al mes.

La crisis del COVID-19 empujó a Temara a buscar un trabajo en el que se sienta cómoda de ser quien es y, a través del OnlyFans, jugó a ser gigante publicando fotos y videos sobre su tamaño, revela The Mirror.

Una infancia complicada

Durante toda su etapa escolar, Marie sufrió el acoso de sus compañeros por su gran tamaño. Los chicos le decían que parecía hombre y se sintió acomplejada. Ahora, después de descubrir que a sus fanáticos les encanta, asegura sentirse orgullosa de su estatura.

“Siempre fui una cabeza más alta que los demás. Solía ser intimidada por ser tan enorme. La gente me llamaba niño por mi estatura, lo cual era realmente difícil. Y fue más difícil aun cuando llegué a la secundaria, porque ahí es cuando te empiezan a gustar los chicos y yo era mucho más alta que ellos”, detalló.

“Empecé a sentirme orgullosa de ser alta. Llevé tacos de quince centímetros a un bar al que fui con mis amigos por primera vez el año pasado y me sentí increíble. Todos me miraban, pero yo estaba feliz. Si a la gente no le gusto porque soy alta, ese es su problema”, contó la joven de 27 años.

Antes de generar contenido, la joven se sentía frustrada de vivir con una familia de gigantes. Su padre, por ejemplo, mide 1,87 metros. Sus hermanos de 26 y 24 años llegaron hasta los 2,05 metros. Ambos jugadores de básquet.

“Siempre odié ser tan alta y deseaba poder ser como una de las otras niñas. Cuando publiqué por primera vez un video que decía que medía casi 1,90 y pesaba 90 kilos, no pude creer la respuesta. Todos los comentarios fueron positivos y encantadores”, dijo.

“Pasé de ser la persona a la que ningún chico quería a que todos pensaran que era guapa. Muchas chicas me enviaron mensajes en privado diciendo que significaba mucho para ellas tener a alguien a quien admirar”, agregó.

Pero eso no era todo, su vida amorosa fue complicada, cuenta. Conocer gente se le complicaba, porque siempre buscaba chicos altos. “Las citas eran realmente difíciles. Solía buscar sólo hombres altos”, lamenta.

La crisis de la pandemia

Contadora de profesión, Marie perdió su trabajo en el 2020, cuando la pandemia del Coronavirus atacaba al mundo.

Como si no fuera suficiente, en agosto del 2021, terminó una relación que duró por un tiempo. Eso provocó que el mundo se le venga abajo, pero no se rindió e intentó probar algo diferente.

A través de TikTok se volvió viral tras publicar un video en el que hablaba de su altura. A sus seguidores les encantó y le agradecieron con mensajes, porque se sentían escuchados y tenían a alguien a quien admirar.

“Alguien me sugirió que debería probar OnlyFans después de ver mis videos de TikTok, así que comencé en 2021. Ahora gano en un mes lo que solía ganar en un año”, cuenta feliz.

Publicar sus fotos en esta red social le ha permitido ganar entre 80.000 y 100.000 dólares al mes.

La joven está feliz aprovechando la fama que le ha dado ser de “talla grande” y cada que puede, difunde un mensaje positivo sobre verse diferente.