Bajo la amenaza vaticana de ser excomulgados, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, congregación ultratradicionalista fundada en los años setenta por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, ordenó a cuatro obispos -dos franceses, un estadounidense y un suizo-, sin la autorización del papa León XIV, en un nuevo cisma en la Iglesia Católica.

La excomunión, que les espera, confirmará el nuevo cisma en la Iglesia Católica, con la desobediencia de un sector del clero que, desde los años setenta, desobedece a las órdenes del papa y lo desconocen.

Ante 15,000 fieles, los “lefebvrianos” ignoraron el pedido de León XIV de dar marcha atrás y celebraron las ordenaciones.

Crisis

El papa León XIV enfrenta una crisis de cisma ultraconservador con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (SSPX).

Desafiando las advertencias papales, el grupo tradicionalista consumó la consagración de cuatro nuevos obispos (el suizo Pascal Schreiber, el estadounidense Michael Goldade y los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier).