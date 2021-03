Un video se ha vuelto viral en las redes sociales donde un padre obliga a su hija a pedir disculpas a su familia de manera pública, tras haber grabado algunos videos un poco subidos de tono en su cuenta de TikTok.

La joven aparece en un video de manera muy sensual bailando el famoso ‘twerking’, por lo que su padre, al descubrir esto decidió aplicarle un castigo: que se grabde ella misma ofreciendo disculpas por los actos inadecuados para una “niña de casa”.

“Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron”, se le escucha decir a la joven.

En ese instante, el padre de familia le cuestionó sobre si los videos revelan su identidad o si se sentía identificada en lo que refleja, sin embargo, ella negó todo tipo de hecho.

“Tú eres una niña de casa, tú eres una niña que estudia y va bien en la escuela, tú no tienes por qué estar enseñando las nalgas.Las nalgas las enseñas las p*** hija y tú no eres eso”, dijo el señor.

Como era de esperarse, miles de usuarios se pronunciaron al respecto. Muchos de ellos apoyaron el “castigo” del padre, mientras que otros lo criticaron fuertemente.

“Excelente papá, un aplauso”, “Cristalitos no la está humillando, la está educando”, “Su techo, sus reglas”, “Felicidades al papá por enseñarle, ella se merece respeto”, “No amigos, no se le aplaude al papá, un buen padre no habría expuesto a su hija a esta humillación, hubiera tratado el asunto en familia”, “Todos los que apoyan al papá, ¿todo bien en casa?”, fueron algunos de los comentarios expuestos en redes.

Por más padres así, que corrigen sus hijos e hijas a tiempo, cuiden lo que hacen sus bendiciones menores de edad en tiktok o en cualquier red social pic.twitter.com/9ptcoWh7oc — ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (@escup1tajo_bebe) March 4, 2021

