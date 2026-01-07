Un restaurante de sushi japonés pagó 510 millones de yenes (3,2 millones de dólares) por un solo ejemplar de atún rojo de 243 kilos, el precio más alto jamás pagado en la subasta de año nuevo en el mercado de pescado de Toyosu, en Tokio.

Kiyoshi Kimura, el dueño de la cadena de restaurantes Sushizanmai y llamado el “Rey del atún”, dispuso que se corte en rodajas y distribuya en sus restaurantes del país, donde los clientes podrán degustarlo al precio habitual.

El ejemplar fue capturado en la costa de Oma, en el norte de Japón, una región famosa mundialmente por la alta calidad de su atún.

Elección

Aunque diariamente se venden cientos de ejemplares en las subastas de la madrugada, los precios del atún de Oma son significativamente más altos de lo habitual, especialmente en esta primera subasta de celebración del año.

El atún es un alimento saludable, sin embargo, hay que elegir bien para evitar niveles de mercurio.

Postores

Los postores recorrieron las filas de enormes peces antes del amanecer. Los expertos examinaban detalles críticos de la carne, como el color, la textura y el nivel de grasa (toro), analizando los cortes en las colas de los ejemplares con forma de torpedo.

Kimura comentó más tarde a los periodistas que esperaba pagar un poco menos, pero admitió que “el precio se disparó inesperadamente”. El costo final del pescado fue de 2.1 millones de yenes por kilogramo (aproximadamente 13,360 dólares).