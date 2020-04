Un video se ha vuelto viral en las redes sociales, donde se ve a una “palta totalmente emocionada" en el parque zonal Cahuide ubicado en el distrito de Ate. Y es que este personaje ofrecía sus productos de una manera muy particular en medio de la cuarentena decretada para evitar el avance del coronavirus.

Canal N se encontraba trasmitiendo desde dicho mercado, cuando de pronto apareció esta particular verdura y se robó la atención con toda su energía.

“Llévenme a su casa, háganme ensalada, comprenme, comprenme”, se le escucha decir en el video a la mujer que llevaba puesto el traje de esta palta.

El video se ha vuelto una sensación tanto en Facebook, Instagram y Twitter, a tal nivel que la muchacha detrás del disfraz apareció para agradecer por el apoyo y respaldo.

Se trataría de Rubí Guerrera Huisa, más conocida en las redes sociales como la “palta emocionada”. “Para todos los que me están querido contratar, el traje no es mío. Yo trabajo para mi hermana, ella me paga por llamar gente”, se lee la publicación que Guerrera hizo en Facebook.

Rubí escribió a través de sus redes sociales que ‘al final si le compraron’ las paltas gracias a su estrategia.

