El papa León XIV invocó a los futbolistas del Inter de Milán a que sean modelo para la niñez y que se conviertan en portadores de “un mensaje útil, especialmente para el crecimiento de los jóvenes”.

El pontífice hizo este pedido al recibir a los campeones de la liga italiana 2025-2026 tras conquistar su vigésimo primer título el pasado domingo. Entre los presentes se encontraban el máximo goleador de la Serie A, Lautaro Martínez, el delantero Marcus Thuram y el entrenador Cristian Chivu.

El Santo Padre les invitó a no detenerse, sino a “reflexionar sobre la experiencia vivida”, para llevar, sobre todo a los jóvenes, “un mensaje útil” para su crecimiento.

“Muchos de ellos, en estos días, los ven como sus héroes, como modelos a imitar, y esto les confiere una responsabilidad que va más allá del rendimiento y que los convierte, como deportistas, en testigos de valores”, les dijo.

En 1991, el entonces papa Juan Pablo II recibió al Inter, subrayó León XIV, tras recordar el importante papel del club en la historia del fútbol italiano.