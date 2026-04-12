La empresa de biotecnología Loyal consiguió que su pastilla LOY-002 tenga autorización de la FDA y se espera que llegue al mercado el 2027 con la promesa prolongar la esperanza de vida de los perros ancianos al abordar la disfunción metabólica asociada a su edad.

El medicamento LOY-002 está indicado para perros de 10 años o más que pesen al menos 6.3 kilogramos, y busca reducir el riesgo de que desarrollen enfermedades crónicas hepáticas y renales, y que tengan una vida saludable junto a sus familias.

Fase final

LOY-002 es un modulador metabólico que busca ralentizar el deterioro celular y mejorar la salud metabólica en perros mayores de 10 años.

En 2026, el fármaco se encuentra en la fase final de su estudio clínico (llamado Estudio STAY) con más de 1300 canes en Estados Unidos.

Validez y costo

La FDA ya otorgó una validación de “Expectativa Razonable de Eficacia”, y se proyecta que los veterinarios puedan empezar a recetarla oficialmente a finales de 2026.

Sobre el costo, la empresa desarrolladora, Loyal, estima que el precio será inferior a los 100 dólares mensuales.