El ex futbolista brasileño tricampeón del mundo, Edson Arantes do Nascimento, popularmente conocido como Pelé, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que pide al presidente Vladimir Putin detener la invasión rusa en territorio ucraniano, que va dejando miles de fallecidos y millones de personas desplazadas.

O Rei, quien tiene 81 años y se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer, difundió el mensaje dirigido al presidente de Rusia en vísperas del triunfo que consiguió Ucrania por 3-1 ante la selección de Escocia en Hampden Park, en las semifinales del repechaje.

“Hoy Ucrania intenta olvidar, al menos por 90 minutos, la tragedia que ocurre todavía en su país. Competir por una plaza en la Copa del Mundo es ya una tarea difícil. Y se vuelve casi imposible con tantas vidas en juego”, escribió el astro brasileño al inicio de su carta.

“Poner fin a este conflicto está en sus manos”

Pelé no dudó en un “pedido” a Putin para frenar la guerra: “Quiero utilizar el partido para hacer un pedido: pare con esta invasión. No existen argumentos que justifiquen la violencia. Este conflicto, así como otros, es perverso, injustificable y no trae nada más que dolor, miedo, terror y angustia. Cuando nos conocimos en el pasado e intercambiamos una gran sonrisa acompañada de un largo apretón de manos, era inimaginable que un día pudiéramos estar tan divididos como lo estamos hoy.”

“Hace años, me prometí a mí mismo que, cada vez que pudiera, siempre levantaría mi voz por la paz. El poder de poner fin a este conflicto está en sus manos. Las mismas que estreché en Moscú en nuestro último encuentro en 2017″, agregó Pelé en la carta hablándole a Putin.

Ucrania quedó ahora a solamente una victoria de entrar en el Mundial de Qatar 2022. El elenco dirigido por Oleksandr Petrakov se enfrentará el domingo a Gales por un boleto que depositará al ganador en el Grupo B de la cita mundialista junto a Inglaterra, Estados Unidos e Irán. El que gane ese partido debutará en Qatar el lunes 21 de noviembre ante los norteamericanos.